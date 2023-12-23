«Аякс» вернул деньги болельщикам после поражения от любительского клуба

«Аякс» вернул деньги за билеты своим болельщикам после проигрыша от любительской команды из третьего дивизиона «Геркулес» в матче 1/16 Кубка Нидерландов (2:3).

«Плохую игру нашей команды в матче с «Геркулесом» вы, несомненно, восприняли болезненно. Мы разделяем эту боль, и нам очень стыдно. Было решено, что всем болельщикам на выезде, купившим билеты, будут возвращены деньги. Эта компенсация не сотрет воспоминания о том мучительном вечере, но ничего не делать было невозможно», — приводит текст заявления «Аякса» Foot Mercato.

Отмечается, что клуб разослал письма 325 болельщикам с обещанием возместить стоимость билетов.

«Геркулес» — любительский клуб. Он выступает в четвертом по силе дивизионе Нидерландов.

«Аякс» после первого же матча вылетел из Кубка Нидерландов.

После 16 туров «Аякс» занимает пятую строчку в чемпионате Нидерландов, набрав 25 очков. Лидирует — ПСВ (48 очков).