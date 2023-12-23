Друзья игрока «Геркулеса» заработали по 11 тысяч евро, поставив на его гол и победу над «Аяксом» в Кубке Нидерландов

Друзья полузащитника любительского «Геркулеса» Тима Питерса крупно заработали, поставив на матч его команды против «Аякса» (3:2) в 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Соседи 22-летнего голландца по студенческому общежитию поставили по 15 евро на гол футболиста и проход его команды в следующий раунд. Коэффициент на оба события составил 751.

В результате Питерс забил, а «Геркулес» сенсационно обыграл «Аякс». Каждый из поставивших выиграл по 11 тысяч 265 евро (около 14 миллионов рублей).