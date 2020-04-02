«Аякс», ПСВ и АЗ хотят завершения сезона

Ведущие клубы чемпионата Голландии выступили за завершение чемпионата. С такой инициативой совместно выступили «Аякс», ПСВ и АЗ, сообщает AD.nl.

Все европейские чемпионаты, за исключением белорусского, прервали из-за пандемии. Чемпионат Бельгии также планируется не возобновлять в нынешнем сезоне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.