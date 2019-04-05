Арас Езбилис – о разрыве контракта с "Виллем II": "Искренне сожалею, что это произошло"

Бывший полузащитник "Спартака" Арас Езбилис прокомментировал ситуацию с расторжение контракта с клубом "Виллем II".

Армянский футболист отказался выходить на замену в матче 27-го тура чемпионата Голландии с "Фортуной" (3:2), после чего руководство клуба решило разорвать отношения с игроком. Езбилис вернется в расположение "Бешикташа".

– ​Это правда, я действительно отказался выходить на замену в игре с "Фортуной", это было неправильно, я извинился за этот эпизод, – написал Езбилис в Инстаграме. – Мои эмоции взяли верх, когда я увидел, что тренер хочет произвести замену, которая, по моему мнению, была невозможна. Выходит игрок, который был травмирован две недели и тренировался только один раз до игры. А через два дня этого игрока исключают из состава по неспортивным причинам. Речь идет не о конкретном игроке или о том, почему я отказался выходить на замену. Речь идет о самой ситуации.

Я сожалею, что это произошло. Каждый, кто знает меня, в курсе, что я профессионал. Я дисциплинирован и ответственен. Но я тоже совершаю ошибки.

В текущем сезоне Арас Езбилис провел за "Виллем II" 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.