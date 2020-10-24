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13:0! «Аякс» уничтожил «Венло»

19:18

Матч 6-го утра чемпионата Голландии между «Венло» и «Аяксом» закончился просто с неприличным счетом для хозяев. Амстердамцы уничтожили соперника со счетом 13:0.

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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