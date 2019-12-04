Зюле считает, что в будущем Нагельсманн возглавит «Баварию»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле считает, что в будущем главный тренер «Зальцбурга» Юлиан Нагельсманн возглавит мюнхенский клуб. Игрок и специалист вместе работали в «Хоффенхайме».

— Он по праву преуспел в «Лейпциге», потому что является отличным тренером, — цитирует защитника Goal. — Думаю, что в будущем, возможно, не в ближайшем, но в какой-то момент, он будет тренером мюнхенской Баварии".

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