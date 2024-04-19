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Сегодня, 15:45

Чемпионат Германии, 30-й тур: расписание и результаты матчей

Опубликовано расписание 30-го тура чемпионата Германии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Марко Ройс (ФК «Боруссия Д»).
Фото AFP

Матчи 30-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 19 по 21 апреля. Стартует тур с противостояния «Айнтрахт» — «Аугсбург» в пятницу, 19 апреля. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 29-го тура

19 апреля. 21:30. «Айнтрахт» — «Аугсбург»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
19 апр, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт
Аугсбург

20 апреля. 16:30. «Вольфсбург» — «Бохум»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Бохум

20 апреля. 16:30. «Кельн» — «Дармштадт»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Дармштадт

20 апреля. 16:30. «Хоффенхайм» — «Боруссия М»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Боруссия М

20 апреля. 16:30. «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 16:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
РБ Лейпциг

20 апреля. 19:30. «Унион» — «Бавария»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
20 апр, 19:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Бавария

21 апреля. 16:30. «Вердер» — «Штутгарт»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Штутгарт

21 апреля. 18:30. «Боруссия Д» — «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Байер

21 апреля. 20:30. «Фрайбург» — «Майнц»

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 20:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Майнц

Время начала — московское.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лейпциг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
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19.04 21:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
20.04 16:30
Кельн – Дармштадт
 - : -
20.04 16:30
Хайденхайм – РБ Лейпциг
 - : -
20.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 - : -
20.04 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
20.04 19:30
Унион Б – Бавария
 - : -
21.04 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
21.04 18:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
21.04 20:30
Фрайбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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