Зарплата Нойера по новому контракту составит около 20 миллионов евро

Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года.

Нойер заработает солидную сумму по новому договору с немецким клубом. За это время он заработает около 20 миллионов евро.

В составе команды 36-летний футболист играет с 2011 года. С 2017-го он является капитаном команды.

В составе «Баварии» он выиграл десять чемпионатов Германии, пять Кубков Германии и шесть раз Суперкубок Германии. Также Нойер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.