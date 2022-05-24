Зарплата Нойера по новому контракту составит около 20 миллионов евро
Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года.
Нойер заработает солидную сумму по новому договору с немецким клубом. За это время он заработает около 20 миллионов евро.
В составе команды 36-летний футболист играет с 2011 года. С 2017-го он является капитаном команды.
В составе «Баварии» он выиграл десять чемпионатов Германии, пять Кубков Германии и шесть раз Суперкубок Германии. Также Нойер дважды выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|21:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Арминия – Фрайбург
|0 : 0
|14.08
|16:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|0 : 4
|14.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|14.08
|16:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Штутгарт – Гр. Фюрт
|5 : 1
|14.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|5 : 2
|15.08
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|1 : 0
|15.08
|18:30
|
Кельн – Герта
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
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