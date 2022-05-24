«Бавария» объявила о трансфере защитника «Аякса» Мазрауи

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил, что клуб завершил сделку по трансферу защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Соглашение с игроком рассчитано до 2026 года, сообщает сайт мюнхенцев.

24-летний марокканец ушел из «Аякса» на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего соглашения.

«Я выбрал этот клуб, потому что могу выиграть крупнейшие трофеи с ним», — сказал Мазрауи.

В сезоне-2021/22 Мазрауи забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 34 матчах за «Аякс».