В Германии сообщили, что Шварц может стать главным тренером «Герты»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Герты», утверждает Sky Sport Deutschland.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии. В ближайшие несколько дней мы представим нового тренера», — пообещал спортивный директор немецкого клуба Фреди Бобич.

По итогам сезона «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге. После этого клуб решил прекратить сотрудничество с тренером Феликсом Магатом.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» под руководством Шварца заняло 3-е место в Тинькофф РПЛ.

По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.