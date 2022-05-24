Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:35

В Германии сообщили, что Шварц может стать главным тренером «Герты»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц является одним из главных претендентов на пост главного тренера «Герты», утверждает Sky Sport Deutschland.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии. В ближайшие несколько дней мы представим нового тренера», — пообещал спортивный директор немецкого клуба Фреди Бобич.

По итогам сезона «Герта» в стыковых матчах сумела сохранить прописку в бундеслиге. После этого клуб решил прекратить сотрудничество с тренером Феликсом Магатом.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» под руководством Шварца заняло 3-е место в Тинькофф РПЛ.

По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

ФК Герта
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
2
0
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Широков — о возможной смене тренера в ЦСКА: «Руководству виднее»
Ринат Билялетдинов: «Не ожидал решения оставить 16 команд. Думал, что их будет 20»
Расширения РПЛ не будет — а что с Кубком лиги и новым лимитом? Отвечает Александр Дюков
ЦСКА может возглавить бывший главный тренер клуба АПЛ
«Оренбург» — «Уфа»: прогноз на стыковой матч РПЛ 25 мая 2022 года
Дюков отметил вклад компании «Газпром» в развитие российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарплата Нойера по новому контракту составит около 20 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости