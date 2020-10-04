«Я уже 27 раз говорил — дверь закрыта!». Цорк эмоционально отреагировал на очередной вопрос о Санчо и «МЮ»
12:46
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк эмоционально опроверг слухи о возможном переходе полузащитника команды, Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».
— Я уже 27 раз повторял, что эта дверь закрыта! — цитирует Sky Sports Цорка.
В сезоне-2020/21 Санчо провел 3 матча за «Боруссию», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего англичанина в 117 миллионов евро.
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