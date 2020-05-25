Чемпионат Германии, 28-й тур: трансляции всех матчей
Во вторник, 26 мая, стартует 28-й тур бундеслиги. Центральной встречей станет игра Дортмундской «Боруссии» и «Баварии».
Вторник, 26 мая
«Боруссия» Д — «Бавария»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 19.30
«Байер» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
«Айнтрахт» — «Фрайбург»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
«Вердер» — «Боруссия» М
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
Среда, 27 мая
«Лейпциг» — «Герта»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 19.30
«Хоффенхайм» — «Кельн»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
«Фортуна» — «Шальке»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
«Аугсбург» — «Пандерборн»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
«Унион» — «Майнц»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30
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