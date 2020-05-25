Чемпионат Германии, 28-й тур: трансляции всех матчей

Во вторник, 26 мая, стартует 28-й тур бундеслиги. Центральной встречей станет игра Дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

Вторник, 26 мая

«Боруссия» Д — «Бавария»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 19.30

«Байер» — «Вольфсбург»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

«Айнтрахт» — «Фрайбург»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

«Вердер» — «Боруссия» М

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Среда, 27 мая

«Лейпциг» — «Герта»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 19.30

«Хоффенхайм» — «Кельн»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

«Фортуна» — «Шальке»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

«Аугсбург» — «Пандерборн»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

«Унион» — «Майнц»

Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

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