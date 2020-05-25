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Чемпионат Германии, 28-й тур: трансляции всех матчей

09:15
«Бавария» в гостях сыграет против «Боруссии» в матче 28-го тура бундеслиги. Фото twitter.com/FCBayern
«Бавария» в гостях сыграет против «Боруссии» в матче 28-го тура бундеслиги. Фото twitter.com/FCBayern

Во вторник, 26 мая, стартует 28-й тур бундеслиги. Центральной встречей станет игра Дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

Вторник, 26 мая

«Боруссия» Д — «Бавария»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 19.30

Боруссия Д — Бавария

«Байер» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Байер — Вольфсбург

«Айнтрахт» — «Фрайбург»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Айнтрахт Ф — Фрайбург

«Вердер» — «Боруссия» М
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Вердер — Боруссия М

Среда, 27 мая

«Лейпциг» — «Герта»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 19.30

РБ Лейпциг — Герта

«Хоффенхайм» — «Кельн»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Хоффенхайм — Кельн

«Фортуна» — «Шальке»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Фортуна Д — Шальке-04

«Аугсбург» — «Пандерборн»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Аугсбург — Падерборн

«Унион» — «Майнц»
Видеотрансляция матча на сайте Матч ТВ — в 21.30

Унион Б — Майнц

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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