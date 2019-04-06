"Вольфсбург" оказался сильнее "Ганновера". "Шальке" уступил "Айнтрахту"

"Вольфсбург" одержал победу над "Ганновером" (3:1) в матче 28-го тура чемпионата Германии. Дублем в этой игре отметился полузащитник хозяев Ренато Штеффен.

"Герта" уступила "Фортуне" со счетом 1:2, а "Шальке" упустил ничью с "Айнтрахтом" в компенсированное время игры.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

"Вольфсбург" – "Ганновер-96" – 3:1 (1:1)

Голы: Вейдандт, 30 (0:1). Штеффен, 32 (1:1). Штеффен, 71 (2:1). Руссийон, 78 (3:1).

"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Штеффен (Юнус Малли, 76), Брекало (Гинчек, 62), Реджбецай, Мехмеди (Клаус, 85), Вегхорст.

"Ганновер-96": Эссер, Корб, Зорг, Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер (Муслия, 70), Бакалорц (Сото, 79), Харагути, Майна, Вейдандт.

Предупреждения: Штеффен, 13. Мюллер, 20. Виммер, 84.

Судья: Кортус (Германия).

6 апреля. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

"Герта" – "Фортуна Д" – 1:2 (1:1)

Голы: Раман, 35 (0:1). Груич, 41 (1:1). Раман, 61 (1:2).

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Шельбред, Лазаро, Дуда (Дилросюн, 70), Груич, Калу, Леки (Дардаи, 78), Зельке.

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн (Бормут, 79), Хоффманн, Боджек, Финк (Соботтка, 73), Циммерманн, Штегер, Хеннингс, Раман, Лукебакио (Усами, 68).

Предупреждения: Штегер, 56. Дуда, 63. Миттельштедт, 64.

Судья: Дингерт (Германия).

6 апреля. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

"Шальке-04" – "Айнтрахт Ф" – 1:2 (1:1)

Голы: Ребич, 13 (0:1). Сердар, 21 (1:1). Йович, 90+9 – с пенальти (1:2).

"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Бужеллаб (Руди, 79), Бургшталлер, Эмболо (Кутуджу, 66).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Хинтереггер (Н`Дика, 38), Да Коста, Виллемс, де Гузман (Гонсалу Пасьенсия, 46), Фернандеш, Хасебе, Костич, Ребич, Йович.

Предупреждения: де Гузман, 23. Сердар, 25. Эмболо, 45. Калиджури, 90+8. Бургшталлер, 90+8.

Удаление: Сердар, 90+4.

Судья: Штегеманн (Германия).

6 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

Все о чемпионате Германии – здесь