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«Вольфсбург» одержал первую победу в сезоне и продлил беспроигрышную серию

19:36

«Вольфсбург» обыграл «Арминию» в матче 5-го тура бундеслиги — 2:1. Эта победа стала первой в сезоне. Стартовые четыре игры команда завершила вничью.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

«Вольфсбург» — «Арминия» — 2:1 (2:0)

Голы: Вегхорст, 19 (1:0). Арнольд, 20 (2:0). Шипплок, 80 (2:1).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Лакруа, Гилавоги (Шлагер, 31), Мехмеди (Жуан Виктор, 67), Арнольд, Штеффен (Клаус, 84), Баку, Филипп (Герхардт, 84), Вегхорст.

«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн (Эдмундссон, 87), Де Медина (Берендт, 46), Лаурсен, Пипер, Хартель, Майер (Зойферт, 46), Притль, Клос, Кордова (Шипплок, 77), Доан.

Предупреждения: Клос, 10. Арнольд, 49. Филипп, 78.

Судья: Грефе.

25 октября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

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