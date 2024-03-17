«Вольфсбург» назначил Ральфа Хазенхюттля на пост главного тренера

Ральф Хазенхюттль назначен новым главным тренером «Вольфсбурга», сообщает пресс-служба команды. Соглашение 56-летнего австрийца с командой рассчитано на долгий срок.

Ранее тренер возглавлял «Саутгемптон», «РБ Лейпциг» и «Ингольштадт».

Сегодня, 17 марта, «Вольфсбург» объявил об уходе Нико Ковача с поста главного тренера.

52-летний хорват возглавлял «Вольфсбург» с лета 2022 года. После 26 туров «волки» с 25 очками занимают 14-е место в бундеслиге, находясь в 7 очках от зоны вылета.