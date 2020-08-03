«Вердер» покинули два игрока, Клеменс Фриц стал главным скаутом

«Вердер» покинули два футболиста — полузащитник Филипп Баргфреде и защитник Себастьян Лангкамп. Клуб не стал продлевать с ними контракты, сообщает сайт бременцев.

Также произошли перемены в тренерском штабе. Даниэль Зенкович станет помощником главного тренера Томаса Кохфельдта. Также на должности ассистента остался Тим Боровски. А вот Томас Хорщ и Илиа Гуриев покидают бременскую команду.

Бывший защитник «Вердера» и сборной Германии Клеменс Фриц был назначен главным скаутом клуба.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Вердер» избежал вылета из бундеслиги только в переходных матчах.