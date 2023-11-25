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«Байер» разгромил «Вердер», «Унион» сыграл вничью с «Аугсбургом» в матчах бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Байер».
Фото Reuters

«Байер» на выезде с крупным счетом обыграл «Вердер» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Голы за победителей забили Джереми Фримпонг (42-я минута) и Алехандро Гримальдо (76-я). Еще один мяч в свои ворота забил форвард «Вердера» Оливье Деман (9-я).

«Байер» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице бундеслиги, «Бавария» — вторая (32). «Вердер» находится на 12-й строчке (11 очков)

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
25 нояб, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
0:3
Байер

В других матчах 12-го тура «Фрайбург» сыграл вничью с «Дармштадтом» — 1:1, а «Унион» не смог обыграть «Аугсбург» (1:1).

«Унион» прервал серию из девяти поражений подряд и поднялся на 17-е место (7 очков). «Фрайбург» занимает девятое место (15 очков), «Дармштадт» — 15-й (9), «Аугсбург» — 10-й (14).

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
25 нояб, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
1:1
Дармштадт
Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
25 нояб, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
1:1
Аугсбург
Источник: Таблица бундеслиги
ФК Байер
ФК Вердер
ФК Унион Берлин
ФК Фрайбург
0
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«Боруссия» Д победила «Боруссию» М, «Лейпциг» проиграл «Вольфсбургу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 12 2 3 7 15-33 9
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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24.11 22:30
Кельн – Бавария
 0 : 1
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 4 : 2
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 1 : 1
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 1 : 1
25.11 17:30
Вердер – Байер
 0 : 3
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 2 : 1
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
26.11 19:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 9 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 10 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 5 1 2
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