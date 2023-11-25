«Байер» разгромил «Вердер», «Унион» сыграл вничью с «Аугсбургом» в матчах бундеслиги

«Байер» на выезде с крупным счетом обыграл «Вердер» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 3:0.

Голы за победителей забили Джереми Фримпонг (42-я минута) и Алехандро Гримальдо (76-я). Еще один мяч в свои ворота забил форвард «Вердера» Оливье Деман (9-я).

«Байер» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице бундеслиги, «Бавария» — вторая (32). «Вердер» находится на 12-й строчке (11 очков)

В других матчах 12-го тура «Фрайбург» сыграл вничью с «Дармштадтом» — 1:1, а «Унион» не смог обыграть «Аугсбург» (1:1).

«Унион» прервал серию из девяти поражений подряд и поднялся на 17-е место (7 очков). «Фрайбург» занимает девятое место (15 очков), «Дармштадт» — 15-й (9), «Аугсбург» — 10-й (14).