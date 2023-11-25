«Байер» разгромил «Вердер», «Унион» сыграл вничью с «Аугсбургом» в матчах бундеслиги
«Байер» на выезде с крупным счетом обыграл «Вердер» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 3:0.
Голы за победителей забили Джереми Фримпонг (42-я минута) и Алехандро Гримальдо (76-я). Еще один мяч в свои ворота забил форвард «Вердера» Оливье Деман (9-я).
«Байер» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице бундеслиги, «Бавария» — вторая (32). «Вердер» находится на 12-й строчке (11 очков)
В других матчах 12-го тура «Фрайбург» сыграл вничью с «Дармштадтом» — 1:1, а «Унион» не смог обыграть «Аугсбург» (1:1).
«Унион» прервал серию из девяти поражений подряд и поднялся на 17-е место (7 очков). «Фрайбург» занимает девятое место (15 очков), «Дармштадт» — 15-й (9), «Аугсбург» — 10-й (14).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|12
|11
|1
|0
|37-10
|34
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|11
|8
|0
|3
|29-14
|24
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|3
|2
|25-19
|24
|
5
|РБ Лейпциг
|12
|7
|2
|3
|29-12
|23
|
6
|Хоффенхайм
|11
|6
|1
|4
|23-20
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|6
|1
|17-11
|18
|
8
|Вольфсбург
|12
|5
|1
|6
|17-21
|16
|
9
|Фрайбург
|12
|4
|3
|5
|15-23
|15
|
10
|Аугсбург
|12
|3
|5
|4
|21-24
|14
|
11
|Боруссия М
|12
|3
|4
|5
|25-27
|13
|
12
|Вердер
|12
|3
|2
|7
|18-25
|11
|
13
|Хайденхайм
|11
|3
|1
|7
|17-26
|10
|
14
|Бохум
|11
|1
|6
|4
|11-25
|9
|
15
|Дармштадт
|12
|2
|3
|7
|15-33
|9
|
16
|Майнц
|11
|1
|4
|6
|11-24
|7
|
17
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
|
18
|Кельн
|12
|1
|3
|8
|9-24
|6
|24.11
|22:30
|
Кельн – Бавария
|0 : 1
|25.11
|17:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|4 : 2
|25.11
|17:30
|
Фрайбург – Дармштадт
|1 : 1
|25.11
|17:30
|
Унион Б – Аугсбург
|1 : 1
|25.11
|17:30
|
Вердер – Байер
|0 : 3
|25.11
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|2 : 1
|25.11
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Штутгарт
|- : -
|26.11
|17:30
|
Хайденхайм – Бохум
|- : -
|26.11
|19:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|9
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|10
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|5
|1
|2