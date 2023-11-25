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Сегодня, 16:30

«Боруссия» Д — «Боруссия» М: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги

Видеотрансляция игры «Боруссия» Д — «Боруссия» М начнется на «Матч Футбол 2» в 17.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Марко Ройс.
Марко Ройс.
Фото Reuters

25 ноября дортмундская «Боруссия» на своем поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» сыграет против менхенгладбахской «Боруссии» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Дерби начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Боруссия» Д — «Боруссия» М пройдет на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 17.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры немецкого чемпионата можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Дортмундцы с 21 баллом занимают пятое место в турнирной таблице бундеслиги. Команда из Менхенгладбаха располагается на девятой строчке с 13 очками.

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Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
2
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 22:30
Кельн – Бавария
 0 : 1
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
26.11 19:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
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