Видеотрансляция игры «Боруссия» Д — «Боруссия» М начнется на «Матч Футбол 2» в 17.25

25 ноября дортмундская «Боруссия» на своем поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» сыграет против менхенгладбахской «Боруссии» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу. Дерби начнется в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Боруссия» Д — «Боруссия» М пройдет на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 17.25 мск.

Следить за ключевыми событиями игры немецкого чемпионата можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Дортмундцы с 21 баллом занимают пятое место в турнирной таблице бундеслиги. Команда из Менхенгладбаха располагается на девятой строчке с 13 очками.

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