В последнем тура чемпионата Германии команды забили 41 гол. 8 из них - "Вольфсбург"

Завершился чемпионат Германии в сезоне-2018/19. Чемпионом в седьмой раз подряд и в 29-й в истории стала "Бавария", разгромившая в заключительном туре "Айнтрахт" 5:1. Помимо нее, в Лигу чемпионов попали дортмундская "Боруссия", "Лейпциг" и "Байер". Леверкузенцы обеспечили место в главном еврокубке, крупно победив "Герту" - 5:1.

Менхенгладбахская "Боруссия" и "Вольфсбург" пробились в групповой турнир Лиги Европы. "Айнтрахт", ставший седьмым, сыграет в квалификации, поскольку в финале Кубка Германии встретятся "Бавария" и "Лейпциг", уже обеспечившие себе место в еврокубках.

"Нюрнберг" и "Ганновер" вылетают из бундеслиги 1 напрямую, а "Штутгарт" сыграет в "стыках". Его соперник определится по итогам сезона в бундеслиге 2. Уже сейчас известно, что в элитный дивизион вернется "Кельн".

Отметим, что последний тур чемпионата Германии вышел сверхрезультативным: команды забили 41 гол в 9 играх. Самой результативной получилась победа "Вольфсбурга" над "Аугсбургом" - 8:1. Единственная игра, завершившаяся нулевой ничьей - встреча "Шальке" и "Штутгарта".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

34-й тур

"Фрайбург" - "Нюрнберг" - 5:1 (2:0)

Голы: Терраццино, 7 (1:0). Вальдшмидт, 34 (2:0). Петерсен, 54 (3:0). Петерсен, 56 (4:0). Грифо, 61 (5:0). Левен, 69 (5:1).

"Фрайбург": Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Кох, Терраццино (Шоллои, 75), Франц (Абраши, 68), Хефлер, Грифо (Хелер, 81), Петерсен, Вальдшмидт.

"Нюрнберг": Матения, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Иличевич, 62), Эррас, Левен, Райн (Тилльманн, 46), Исхак (Кнелль, 74).

Предупреждения: Хайнц, 26. Штенцель, 31. Иличевич, 87.

Судья: Шмидт.

18 мая. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

"Шальке" - "Штутгарт" - 0:0

"Шальке": Нюбель, Тимофеу, Руди, Калиджури (Ритер, 89), Очипка, Стамбули, Сердар (Коноплянка, 80), Маккенни, Бужеллаб, Бургшталлер, Эмболо (Матондо, 63).

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Аого, Бадштубер, Баумгартль, Павар, Соса, Гентнер (Кастро, 46), Эссвайн, Дидави (Аколо, 46), Гомес (Гонсалес, 69).

Предупреждение: Кастро, 65.

Судья: Штайнхаус.

18 мая. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

"Герта" - "Байер" - 1:5 (1:2)

Голы: Хаверц, 28 (0:1). Лазаро, 34 (1:1). Аларио, 38 (1:2). Брандт, 54 (1:3). Аларио, 72 (1:4). Аларио, 88 (1:5).

"Герта": Крафт, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер (Миттельштедт, 45+2), Шельбред (Дилросюн, 46), Лустенбергер, Лазаро, Дуда, Груич, Ибишевич (Кепке, 73), Калу.

"Байер": Храдецки, С.Бендер (Драгович, 59), Вайзер (Кор, 81), Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис (Л.Бендер, 76), Брандт, Хаверц, Фолланд, Аларио.

Предупреждения: Фолланд, 45+1. Дуда, 78.

Судья: Фриц.

18 мая. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

"Вердер" - "РБ Лейпциг" - 2:1 (1:0)

Голы: Рашица, 35 - с пенальти (1:0). Мукьеле, 86 (1:1). Писарро, 88 (2:1).

Нереализованный пенальти: Брума, 54 (мимо)

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Й.Эггештайн, 46), Классен, М.Эггештайн, Мевальд (Юханнссон, 87), Осако (Писарро, 74), Рашица.

"РБ Лейпциг": Мвого, Упамекано, Мукьеле, Сараччи, Ильзанкер, Ляймер (Форсберг, 70), Айдара, Адамс (Смит-Роу, 64), Брума, Огюстен (Поульсен, 70), Кунья.

Предупреждения: Ильзанкер, 16. Фридль, 43. Сараччи, 49. Аугустинссон, 50.

Судья: Брих.

18 мая. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

"Майнц" - "Хоффенхайм" - 4:2 (0:2)

Голы: Бельфодиль, 12 (0:1). Крамарич, 34 (0:2). Брозински, 66 - с пенальти (1:2). Боэтиус, 83 (2:2). Боэтиус, 90 (3:2). Матета, 90+3 (4:2).

"Майнц": Центнер, Бунгерт, Брозински, Кариколь, Ниакате, Латца (Озтунали, 81), Гбамен, Кунде (Максим, 56), Уджа (Онисиво, 56), Боэтиус, Матета.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Бичакчич, Шульц, Бренет (Нелсон, 85), Демирбай, Гриллич, Баумгартнер, Крамарич, Бельфодиль (Солои, 32), Жоэлинтон (Рупп, 66).

Предупреждения: Баумгартнер, 18. Жоэлинтон, 23. Кунде, 33. Фогт, 58. Боэтиус, 90+1.

Удаление: Баумгартнер, 41.

Судья: Айтекин.

18 мая. Майнц. Стадион "Opel Arena".

"Вольфсбург" - "Аугсбург" - 8:1 (3:0)

Голы: Вегхорст, 21 (1:0). Вегхорст, 37 (2:0). Кнохе, 41 (3:0). Вегхорст, 55 (4:0). Гинчек, 57 (5:0). Реджбецай, 60 (6:0). Шибер, 82 (6:1). Брекало, 85 (7:1). Дансо, 89 - в свои ворота (8:1).

"Вольфсбург": Перван, Кнохе, Руссийон (Брекало, 69), Тиссеран, Герхардт, Виллиам, Арнольд, Реджбецай (Клаус, 81), Мехмеди (Юнус Малли, 56), Гинчек, Вегхорст.

"Аугсбург": Кобель, Янкер (Дансо, 46), Гауэлеув (Моравек, 46), Оксфорд, Аста, Байер, Шмид, Чи Дон Вон (Шибер, 60), Грегорич, Хан, Рихтер.

Предупреждения: Хан, 29. Аста, 64.

Судья: Цвайер.

18 мая. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

"Фортуна" - "Ганновер" - 2:1 (0:0)

Голы: Хеннингс, 56 (1:0). Кенан Караман, 60 (2:0). Мюллер, 78 (2:1).

"Фортуна": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммерманн, Штегер (Моралес, 89), Хеннингс, Кенан Караман (Финк, 79), Раман, Лукебакио (Баркок, 80).

"Ганновер": Шахин-Радлингер, Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Приб (Мюллер, 70), Харагути, Уоллас (Муслия, 70), Майна (Альборнос, 77), Бебу, Вейдандт.

Предупреждения: Приб, 37. Каан Айхан, 73. Штегер, 86.

Судья: Кортус.

18 мая. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".