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Сегодня, 10:51

В Немецком футбольном союзе недовольны отношением ведущих игроков Германии к национальной сборной

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт раскритиковал игроков сборной Германии.

«В каком клубе бундеслиги ведущий игрок — немец? Я с ходу ни одного не могу назвать. Киммих в «Баварии» должен быть таковым, но до сих пор он не смог убедить в этом, в том числе свой клуб. Илкай Гюндоган, скажем, как ни странно, великолепно играет за свой клуб, а потом смотришь на его игру в сборной и задаешься вопросом: он что, прислал своего менее талантливого брата-близнеца вместо себя? Я не понимаю этого. У меня крайне противоречивые чувства касательно Евро-2024. С точки зрения потенциала мы можем пройти далеко. Но требования, ожидания и реальность пока очень далеки друг от друга, и для меня это совершенно необъяснимо. И я не думаю, что виноват в этом тренер», — приводит слова Шафферта Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Сборная Германии по футболу провела в 2023 году 11 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 2 игры завершила вничью и потерпела 6 поражений.

С 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы по футболу. Немецкая сборная в группе А сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию» со следующего сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 - : -
14.01 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
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Гарри Кейн

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Серу Гирасси

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РБ Лейпциг

 11
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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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Ян-Никлас Бесте

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И К Ж
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Матей Маглица

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