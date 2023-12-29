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Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию» со следующего сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Эртан Сузгун.

По данным источника, Шахин вначале войдет в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит «шмелей».

Ранее сообщалось, что нападающий «Боруссии» Марко Ройс добивается ухода Терзича. Футболисты команды недовольны стилем игры при 41-летнем специалисте.

Терзич возглавляет «Боруссию» с лета 2022 года. После 16 туров дортмундцы с 27 очками занимают пятое место в бундеслиге.

35-летний Шахин в 2021 году завершил карьеру игрока и стал тренером «Антальяспора».

ФК Антальяспор
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нури Шахин
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 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
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7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
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 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
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 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
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 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
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