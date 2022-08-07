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Сегодня, 20:00

В дортмундской «Боруссии» сообщили о договоренности по трансферу форварда Модеста

Иван Шитик
Корреспондент
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В ближайшее время состав дортмундской «Боруссии» должен пополнить нападающий «Кельна» Антони Модест. Об этом рассказал спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

«Мы достигли принципиальной устной договоренности с «Кельном» по трансферу Модеста. Сейчас идет обсуждение деталей контракта, плюс игроку еще предстоит пройти медицинское обследование. Так что на данный момент мы не можем сообщить, что сделка полностью закрыта», — слова Келя приводит пресс-служба «Боруссии».

Ожидается, что Модест станет заменой Себастьяну Аллеру, у которого диагностирована злокачественная опухоль яичка, из-за чего он выбыл из строя на неопределенный срок.

В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах.

Антони Модест
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Кельн
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