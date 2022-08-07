В дортмундской «Боруссии» сообщили о договоренности по трансферу форварда Модеста
В ближайшее время состав дортмундской «Боруссии» должен пополнить нападающий «Кельна» Антони Модест. Об этом рассказал спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.
«Мы достигли принципиальной устной договоренности с «Кельном» по трансферу Модеста. Сейчас идет обсуждение деталей контракта, плюс игроку еще предстоит пройти медицинское обследование. Так что на данный момент мы не можем сообщить, что сделка полностью закрыта», — слова Келя приводит пресс-служба «Боруссии».
Ожидается, что Модест станет заменой Себастьяну Аллеру, у которого диагностирована злокачественная опухоль яичка, из-за чего он выбыл из строя на неопределенный срок.
В прошлом сезоне форвард забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
6
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
16
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|1 : 6
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|0 : 4
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|1 : 2
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|3 : 1
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|2 : 2
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|1 : 0
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|1 : 1
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Науиру Аамада
Штутгарт
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0
|
|
Торган Азар
Боруссия Д
|1
|0
|1