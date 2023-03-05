Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:01

В «Баварии» пока не обсуждали с Нойером продление контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что клуб пока не обсуждал продление контракт с вратарем Мануэлем Нойером.

«У нас будет разговор с Нойером, мы сядем и обсудим несколько вещей, — цитирует Салихамиджича Sky Sports. — Но сейчас у нас впереди важная игра (ответная игра с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ) — это на первом месте».

36-летний Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23. Контракт голкипера рассчитан до лета 2024 года.

Мануэль Нойер. Скандальное интервью Нойера не было согласовано с «Баварией»

Мануэль Нойер
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Вердер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 13-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихамиджич высказался об интересе «Баварии» к нападающему Кейну
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
10
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 22 8 4 10 36-36 28
12
 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
16
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
17
 Шальке 23 4 7 12 18-42 19
18
 Бохум 23 6 1 16 24-56 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 22:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 2 : 1
4.03 17:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 1
4.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 0
4.03 17:30
Бохум – Шальке
 0 : 2
4.03 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 1 : 0
4.03 17:30
Унион Б – Кельн
 0 : 0
4.03 20:30
Штутгарт – Бавария
 1 : 2
5.03 17:30
Байер – Герта
 - : -
5.03 19:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 21 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости