В «Баварии» пока не обсуждали с Нойером продление контракта
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что клуб пока не обсуждал продление контракт с вратарем Мануэлем Нойером.
«У нас будет разговор с Нойером, мы сядем и обсудим несколько вещей, — цитирует Салихамиджича Sky Sports. — Но сейчас у нас впереди важная игра (ответная игра с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ) — это на первом месте».
36-летний Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и выбыл до конца сезона-2022/23. Контракт голкипера рассчитан до лета 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|23
|14
|7
|2
|66-22
|49
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|47-28
|49
|
3
|Унион Б
|23
|13
|5
|5
|35-27
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|12
|6
|5
|46-29
|42
|
5
|Фрайбург
|23
|12
|6
|5
|35-32
|42
|
6
|Айнтрахт Ф
|22
|11
|5
|6
|43-31
|38
|
7
|Майнц
|23
|10
|5
|8
|38-34
|35
|
8
|Вольфсбург
|22
|9
|6
|7
|40-29
|33
|
9
|Боруссия М
|23
|8
|6
|9
|38-39
|30
|
10
|Вердер
|23
|9
|3
|11
|35-43
|30
|
11
|Байер
|22
|8
|4
|10
|36-36
|28
|
12
|Кельн
|23
|6
|9
|8
|32-36
|27
|
13
|Аугсбург
|23
|8
|3
|12
|28-39
|27
|
14
|Герта
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
15
|Штутгарт
|23
|4
|7
|12
|28-40
|19
|
16
|Хоффенхайм
|23
|5
|4
|14
|29-42
|19
|
17
|Шальке
|23
|4
|7
|12
|18-42
|19
|
18
|Бохум
|23
|6
|1
|16
|24-56
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.03
|22:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 1
|4.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 0
|4.03
|17:30
|
Бохум – Шальке
|0 : 2
|4.03
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|1 : 0
|4.03
|17:30
|
Унион Б – Кельн
|0 : 0
|4.03
|20:30
|
Штутгарт – Бавария
|1 : 2
|5.03
|17:30
|
Байер – Герта
|- : -
|5.03
|19:30
|
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|14
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|21
|1
|3
Новости