В «Баварии» подтвердили предстоящий переход Мане

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил предстоящий трансфер нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

«Да, он переходит», — сказал менеджер Sky Sport Deutschland.

немецкий клуб заплатит за 30-летнего сенегальца 42,5 миллиона фунтов, почти 50 миллионов евро. Эта сумма соответствует запросам «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что на следующей неделе игрок пройдет медосмотр. «Бавария» уже подготовила контракт на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.