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Левандовски: «Всем нужно остыть, я хочу спокойно вести диалог — не через прессу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Роберт Левандовски ответил на вопрос о своем желании покинуть «Баварию».

«У меня еще год по контракту, вот почему я попросил клуб организовать трансфер. Думаю, это лучшее решение в нынешней ситуации, тем более «Бавария» сможет получить деньги в результате сделки.

Я не хочу ничего форсировать, дело не в этом. Дело в поиске лучшего решения. Всем нужно остыть, я хочу спокойно вести диалог — не через прессу. Надеюсь, однажды фанаты меня поймут», — сказал поляк Bild.

Ранее появилась информация, что Левандовски может продолжить карьеру в «Барселоне».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роберт Левандовски
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