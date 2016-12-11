15:16 11 декабря | ФУТБОЛ — Германия

Ули Хенесс: "Скоро мы увидим трансферы по 150 или 300 миллионов евро"

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Президент "Баварии" Ули Хенесс предложил новую идею для зарабатывания денег с помощью китайских футболистов. Также руководитель клуба считает, что высокая сумма трансферов неуклонно будет расти.

– Я как-то сказал, что мы достигли своего финансового потолка, – цитирует ESPN Хеннеса. – Однако я оказался не прав. Представьте, что "Бавария" и "Боруссия" купили по одному китайскому футболисту. 300 миллионов китайцев следят за игрой в интернете и платят за трансляцию по одному евро. В итоге мы получаем 300 миллионов евро за день. Уверен, что скоро мы увидим трансферы по 150 или 300 миллионов евро.

Дополнительная информация

http://www.espnfc.com/story/3016993/bayern-munich-president-uli-hoeness-expects-%E2%82%AC200m-transfer

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КОММЕНТАРИИ (1)
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absentRUneta

А может сразу 1.5 млрд. китайцев. Губу то закатай.

15:28 11 декабря

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Материалы других СМИ