Ули Хенесс: "Скоро мы увидим трансферы по 150 или 300 миллионов евро"

Президент "Баварии" Ули Хенесс предложил новую идею для зарабатывания денег с помощью китайских футболистов. Также руководитель клуба считает, что высокая сумма трансферов неуклонно будет расти.

– Я как-то сказал, что мы достигли своего финансового потолка, – цитирует ESPN Хеннеса. – Однако я оказался не прав. Представьте, что "Бавария" и "Боруссия" купили по одному китайскому футболисту. 300 миллионов китайцев следят за игрой в интернете и платят за трансляцию по одному евро. В итоге мы получаем 300 миллионов евро за день. Уверен, что скоро мы увидим трансферы по 150 или 300 миллионов евро.