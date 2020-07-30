У Ройса тендинит приводящих мышц, игрок выбыл на неопределенный срок

Дортмундская «Боруссия» выступила с заявлением по поводу состояния полузащитника команды, Марко Ройса.

В сообщении в клубном Twitter говорится, что 31-летний немец работал над восстановлением от травмы в области приводящей мышцы бедра и добился прогресса, однако у игрока был выявлен тендинит приводящих мышц.

— К сожалению, у Марко тендинит, — приводит пресс-служба «Боруссии» слова Цорка. — Пока он не может тренироваться с командой. Тяжело дать точный прогноз о сроках его восстановления. У Ройса проблемы с приводящими мышцами.

Ройс не появлялся на поле с февраля, после того, как получил травму бедра. В сезоне-2019/20 хавбек провел за «Боруссию» 26 матчей, на его счету 12 голов и 7 результативных передач.