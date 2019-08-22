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Трапп не жалеет о переходе в «ПСЖ»

02:08
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Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп признался, что не жалеет о переходе в «ПСЖ». Немец в 2015 году перебрался во французский клуб, но спустя три года вернулся на родину.

— Я провел четыре очень хороших года в «ПСЖ». Я вырос как игрок и как человек, — цитирует Bild Траппа. — Было здорово играть в таком клубе с такой командой. Но я ни о чем не жалею, потому что у меня есть новый проект с клубом, в котором у меня были хорошие сезоны.

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