Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Малену
Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, в подписании 25-летнего голландца ближайшим летом заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый включить в сделку Джейдона Санчо, выступающего за немецкую команду на правах аренды.
Помимо «красных дьяволов», за ситуацией вокруг форварда дортмундцев активно следят «Арсенал» и «Ливерпуль».
Мален выступает за «Боруссию» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
|15.03
|22:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|1 : 5
|16.03
|17:30
|
Дармштадт – Бавария
|2 : 5
|16.03
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия М
|1 : 1
|16.03
|17:30
|
Майнц – Бохум
|2 : 0
|16.03
|17:30
|
Унион Б – Вердер
|2 : 1
|16.03
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|1 : 3
|16.03
|20:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|0 : 3
|17.03
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|2 : 3
|17.03
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|3 : 1
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0