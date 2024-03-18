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Сегодня, 10:01

Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Малену

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, в подписании 25-летнего голландца ближайшим летом заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый включить в сделку Джейдона Санчо, выступающего за немецкую команду на правах аренды.

Помимо «красных дьяволов», за ситуацией вокруг форварда дортмундцев активно следят «Арсенал» и «Ливерпуль».

Мален выступает за «Боруссию» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
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«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
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Стали известны подробности травмы нападающего «Баварии» Кейна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
15.03 22:30
Кельн – РБ Лейпциг
 1 : 5
16.03 17:30
Дармштадт – Бавария
 2 : 5
16.03 17:30
Хайденхайм – Боруссия М
 1 : 1
16.03 17:30
Майнц – Бохум
 2 : 0
16.03 17:30
Унион Б – Вердер
 2 : 1
16.03 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 1 : 3
16.03 20:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 0 : 3
17.03 17:30
Фрайбург – Байер
 2 : 3
17.03 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 3 : 1
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
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