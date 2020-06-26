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Тиагу попрощался с партнерами по «Баварии». Игроком интересуется «Ливерпуль»

14:23

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара попрощался с партнерами по команде, сообщает The Sun.

По информации источника, 29-летний испанец провел встречу с партнерами по мюнхенской команде, чтобы попрощаться с ними перед отъездом в Англию, где игрок планирует продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что Алькантара не стал продлевать контракт с «Баварией» и намерен перейти в «Ливерпуль».

В сезоне-2019/20 полузащитник провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.

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