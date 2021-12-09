Бывший защитник «Спартака» Таски высказался о назначении Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига»

Бывший защитник сборной Германии и «Спартака» Сердар Таски прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига».

«Думаю, в «Шальке», как и в «Спартаке», Тедеско показал, что он может быть успешным тренером, — сказал Таски «СЭ». — Теперь он будет тренером клуба, который в последние годы был сильнейшим клубом немецкой бундеслиги после «Баварии». В последние годы у «Лейпцига» была цель выиграть титулы в Германии. Команда провела успешные сезоны с Нагельсманном в качестве тренера. Однако в этом сезоне с новым тренером «Лейпциг» до сих пор не смогли показать того же успеха, что и в предыдущие годы. Так что цель команды — снова сыграть в Лиге чемпионов в следующем году».

Контракт «Лейпцига» с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года. Предыдущим клубом Тедеско был московский «Спартак», где он работал с октября 2019 по май 2021 года.