Главный тренер «Кельна» Маркус Гисдоль перед матчем 6-го тура чемпионата Германии против «Баварии» рассказал, как команда планирует играть. Также он добавил, что в футболе возможно все.

— «Бавария» — очень хорошая команда, с очень хорошими футболистами в составе, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Гисдоля. — Мы должны будем найти свой путь. Это означает, что иногда мы должны будем атаковать высоко, а иногда глубоко. Посмотрим, что будет. В футболе возможно все. Сюрпризы всегда возможны.