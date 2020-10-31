«Сюрпризы всегда возможны». Тренер «Кельна» — об игре с «Баварией»
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Главный тренер «Кельна» Маркус Гисдоль перед матчем 6-го тура чемпионата Германии против «Баварии» рассказал, как команда планирует играть. Также он добавил, что в футболе возможно все.
— «Бавария» — очень хорошая команда, с очень хорошими футболистами в составе, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Гисдоля. — Мы должны будем найти свой путь. Это означает, что иногда мы должны будем атаковать высоко, а иногда глубоко. Посмотрим, что будет. В футболе возможно все. Сюрпризы всегда возможны.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2020/10/vorbericht-bundesliga-1.-fc-koeln-fc-bayern