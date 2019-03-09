Спортивный директор "Шальке": "Очень критично оцениваю ситуацию в турнирной таблице"

Спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер - о выступлении команды в нынешнем сезоне. Накануне "кнаппены" уступили "Вердеру" (2:4) в 25-м туре чемпионата Германии.

- Для начала необходим анализ. В первую очередь, конечно, необходимо выбраться из сложившейся сложной ситуации и в то же время понять, что в будущем мы можем улучшить. Если я чему и научился в последние годы, так это тому, что нужно создавать план, искать новые пути и концентрироваться на самом важном. Я благоразумно подойду к предстоящим задачам, но в то же время буду по необходимости принимать решения, - цитирует функционера официальный сайт клуба. Как я оцениваю ситуацию в турнирной таблице? Очень критично. Тут двух мнений быть не может. Было бы хорошо, если бы сейчас мы могли составить план на ближайшее будущее, но это невозможно. Сейчас мы должны полностью сосредоточиться на текущей ситуации и помочь команде набрать необходимые очки.

"Шальке" занимает 14-е место в чемпионате Германии, имея в активе 23 очка в 25 матчах.

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