Спортивный директор «Кельна» решил не продлевать контракт с клубом
16:24
Спортивный директор «Кельна» Армин Фе решил не продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение 58-летнего специалиста истекает по окончанию нынешнего сезона, сообщает Kicker.
— У клуба будет достаточно времени, чтобы подыскать мне замену, — заявил Фе.
«Кельн» после девяти туров чемпионата Германии имеет в активе 7 очков и занимает 16-е место.
Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...