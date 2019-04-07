СМИ: Скауты "Лейпцига" просматривали Шика в матче с "Сампдорией"

Нападающий "Ромы" Патрик Шик может перебраться в Германию в летнее трансферное окно.

По информации Football Italia, на матче 31-го тура Серии А между "Ромой" и "Сампдорией" (1:0) присутствовали скауты "Лейпцига", которые просматривали Шика. Итальянский клуб готов отпустить форварда за 30 миллионов евро.

По словам бывшего тренера "Ромы" Эузебио Ди Франческо, низкая результативности чеха связана с травмами и психологическими проблемами футболиста: он не уверен в себе и слишком робок.

В текущем сезоне 23-летний Шик провел за римлян 28 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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