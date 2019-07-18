СМИ: "Бавария" интересуется форвардом "Сельты" Мендесом

"Бавария" интересуется трансфером нападающего "Сельты" Брайсом Мендесом, информирует Kicker. По данным издания, сумма трансфера 22-летнего игрока оценивается в 25 миллионов евро.

Форвард рассматривается в качестве резервного на замену Роберту Левандовски. Сообщается, что интерес мюнхенцев основывается на взаимности. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мендес провел 51 матч, забил семь голов и отдал восемь голевых передач.