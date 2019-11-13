Швайнштайгер вспомнил о годовщине дебюта в «Баварии»

Сегодня исполнилось 17 лет дебютному матчу Бастиана Швайнштайгера в большом футболе в составе родной «Баварии». Об этом 35-летний хавбек напомнил в своем Twitter.

Первой игрой для него стала встреча группового турнира Лиги чемпионов против «Ланса» в ноябре 2002 года.

«17 лет назад я дебютировал в «Баварии» в Лиге чемпионов, это был невероятный опыт!» — написал Швайнштайгер.

17 years ago I made my debut with @FCBayern in the @ChampionsLeague, what an amazing experience it was!



Vor 17 Jahren gab ich mein Deb?t beim @FCBayern in der @ChampionsLeague. Ein gro?artiges Erlebnis! pic.twitter.com/L29lDheaUm — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) November 13, 2019

Швайнштайгер защищал цвета «Баварии» до 2015 года, после чего два сезона выступал за «Манчестер Юнайтед» и два — за «Чикаго Файр». В составе мюнхенцев он выиграл девять чемпионатов, семь Кубков, два Суперкубка Германии, два Кубка немецкой лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.