Швайнштайгер считает, что Моуринью может возглавить «Баварию»

Бывший полузащитник сборной Германии и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выразил мнение, что Жозе Моуринью может стать главным тренером «Баварии», сообщает Deutsche Welle.

35-летний Швайнштайгер признался, что португальский специалист изучал немецкий язык. Хавбек выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год. Моуринью возглавлял «красных дьяволов» с 2016 по 2018-й.

«Могу представить Моуринью в немецком чемпионате, — приводит слова Швайнштайгера Deutsche Welle. — Я помню, как он постоянно расспрашивал меня о «Баварии» и Бундеслиге. Во время поездок «МЮ» на выездные матчи по телевизору все время шли матчи Бундеслиги.

Жозе знал каждого футболиста в Бундеслиге, даже тех, кто играл за маленькие клубы. Кстати, Моуринью учил немецкий язык".

3 ноября стало известно, что «Бавария» уволила Нико Ковача с поста главного тренера команды.