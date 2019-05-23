"Штутгарт" и "Унион" сыграли вничью в первом переходном матче бундеслиги

"Штутгарт" сыграл вничью с "Унионом" (2:2) в первом переходном матче за право выступать в бундеслиге.

В составе хозяев отличились Кристиан Гентнер и Марио Гомес. У гостей забивали Сулейман Абудллахи и Марвин Фридрих.

Ответный матч состоится 27 мая.

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"Штутгарт" - "Унион" - 2:2 (1:1)

Голы: Гентнер, 41 (1:0). Абдуллахи, 43 (1:1). Гомес, 51 (2:1). Фридрих, 68 (2:2).

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Гентнер, Кастро, Дидави (Гомес, 46), Аколо (Цубер, 73), Донис, Гонсалес (Эссвайн, 82).

"Унион": Гикевич, Паренсен, Триммель, Райхель, Фридрих, Шмидебах (Кроос, 84), Жуль, Премель, Андерссон, Хартель (Мес, 60), Абдуллахи (Гогия, 80).

Предупреждения: Триммель, 59. Кемпф, 80. Кроос, 86.

Судья: Данкерт.

23 мая. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena

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