Шнайдер покинул "РБ Лейпциг" и сменил Хайделя на посту спортивного директора "Шальке"

"Шальке" на официальном сайте объявил о назначении Йохена Шнайдера на пост спортивного директора клуба. Ранее он занимал аналогичную должность в "РБ Лейпциг".
Контракт 48-летнего спортивного директора будет действовать до 30 июня 2022 года. Завтра он проведет первую пресс-конференцию в новом качестве.
До этого пост спортивного директора "Шальке" покинул Кристиан Хайдель. Он работал в клубе с сезона-2016/17.
- Для меня большая честь принять этот огромный вызов в "Шальке", - сказал Шнайдер. - "Шальке" – клуб с особой харизмой, которая распространяется далеко за границы Рурской области и Германии. У нас впереди много работы, но я в предвкушении начала пути вместе с "Шальке".
Йохен Шнайдер также ранее работал спортивным в "Штутгарте", а также был ассистентом спортивного директора. Во времена его работы команда стала чемпионом Германии (в 2007-м году).
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Дополнительная информация
https://schalke04.de/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B/%D0%B9%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B/