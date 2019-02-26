Шнайдер покинул "РБ Лейпциг" и сменил Хайделя на посту спортивного директора "Шальке"

"Шальке" на официальном сайте объявил о назначении Йохена Шнайдера на пост спортивного директора клуба. Ранее он занимал аналогичную должность в "РБ Лейпциг".

Контракт 48-летнего спортивного директора будет действовать до 30 июня 2022 года. Завтра он проведет первую пресс-конференцию в новом качестве.

До этого пост спортивного директора "Шальке" покинул Кристиан Хайдель. Он работал в клубе с сезона-2016/17.

- Для меня большая честь принять этот огромный вызов в "Шальке", - сказал Шнайдер. - "Шальке" – клуб с особой харизмой, которая распространяется далеко за границы Рурской области и Германии. У нас впереди много работы, но я в предвкушении начала пути вместе с "Шальке".

Йохен Шнайдер также ранее работал спортивным в "Штутгарте", а также был ассистентом спортивного директора. Во времена его работы команда стала чемпионом Германии (в 2007-м году).

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