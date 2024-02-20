Шесть футболистов «Баварии» выступили против Тухеля
Стало известно, кто из футболистов «Баварии» выступает за и против главного тренера команды Томаса Тухеля.
Как сообщает Bild, против Тухеля выступают Джошуа Киммих, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель. В поддержку тренера высказываются Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.
Ранее Bild сообщал, что Киммих задумывается об уходе из «Баварии».
50-летний Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков в 22 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|23
|19
|4
|0
|59-16
|61
|
2
|Бавария
|23
|17
|2
|4
|63-26
|53
|
3
|Штутгарт
|23
|15
|2
|6
|52-29
|47
|
4
|Боруссия Д
|23
|11
|8
|4
|46-30
|41
|
5
|РБ Лейпциг
|23
|12
|4
|7
|49-30
|40
|
6
|Айнтрахт Ф
|23
|8
|10
|5
|36-30
|34
|
7
|Хоффенхайм
|23
|8
|6
|9
|41-43
|30
|
8
|Вердер
|23
|8
|6
|9
|32-35
|30
|
9
|Фрайбург
|23
|8
|5
|10
|30-42
|29
|
10
|Хайденхайм
|23
|7
|7
|9
|33-40
|28
|
11
|Аугсбург
|23
|6
|8
|9
|33-41
|26
|
12
|Боруссия М
|23
|6
|7
|10
|41-45
|25
|
13
|Вольфсбург
|23
|6
|7
|10
|28-36
|25
|
14
|Унион Б
|23
|7
|4
|12
|23-37
|25
|
15
|Бохум
|23
|5
|10
|8
|28-46
|25
|
16
|Кельн
|23
|3
|8
|12
|16-37
|17
|
17
|Майнц
|23
|2
|9
|12
|18-37
|15
|
18
|Дармштадт
|23
|2
|7
|14
|24-52
|13
|1.03
|22:30
|
Фрайбург – Бавария
|- : -
|2.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|2.03
|17:30
|
Дармштадт – Аугсбург
|- : -
|2.03
|17:30
|
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|2.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия М
|- : -
|2.03
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|2.03
|20:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|- : -
|3.03
|17:30
|
Кельн – Байер
|- : -
|3.03
|19:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|18
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|16
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|19
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|16
|1
|0