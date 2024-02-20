Шесть футболистов «Баварии» выступили против Тухеля

Стало известно, кто из футболистов «Баварии» выступает за и против главного тренера команды Томаса Тухеля.

Как сообщает Bild, против Тухеля выступают Джошуа Киммих, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Серж Гнабри, Леон Горецка и Матис Тель. В поддержку тренера высказываются Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Харри Кейн и Эрик Дайер.

Ранее Bild сообщал, что Киммих задумывается об уходе из «Баварии».

50-летний Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 50 очков в 22 матчах.