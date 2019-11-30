«Шальке» обыграл «Унион» и вышел на 2-е место в таблице

«Шальке» на своем поле выиграл у «Униона» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии. В первом тайме команды обменялись голами — у хозяев забил Бенито Раман, а у гостей пенальти реализовал Маркус Ингвартсен. Победный гол на 86-й минуте забил Суат Сердар.

Победа позволила гельзенкирхенцам подняться на второе место в таблице, опередив «Баварию» и «Лейпциг», но у них есть по матчу в запасе. Берлинская команда осталась на 11-й строчке.

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13-й тур

«Шальке-04» — «Унион» — 2:1 (1:1)

Голы: Раман, 23 (1:0). Ингвартсен, 36 — с пенальти (1:1). Сердар, 86 (2:1).

«Шальке»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Кутуджу, 84), Сердар, Харит (Т.Беккер, 90+1), Маккенни.

«Унион»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек (Хюбнер, 27), Гентнер, Андрих, Андерссон (Уджа, 86), Ингвартсен, Бюльтер (Ш.Беккер, 70).

Предупреждения: Шлоттербек, 22. Андерссон, 38. Хюбнер, 42. Фридрих, 69. Маккенни, 90.

Судья: Шлагер (Германия).

29 ноября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

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