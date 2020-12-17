«Шальке» не побеждает в бундеслиге 28 матчей подряд

«Шальке» уступил «Фрайбургу» в 12-м туре чемпионата Германии — 0:2. Клуб из Гельзенкирхена еще ни разу не побеждал в нынешнем сезоне бундеслиги и занимает последнее место в таблице с 4 ничьими и 8 поражениями.

С учетом прошлого сезона безвыигрышная серия «Шальке» составляет уже 28 игр. В сезоне-2019/20 команда стала 12-й.

Последний раз в бундеслиге «Шальке» побеждал 17 января (2:0 с «Боруссией» из Менхенгладбаха).