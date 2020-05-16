Сергей Юран: «Если бы Смолов устраивал «Боруссию» на 100 процентов, его бы точно купили»

Бывший нападающий «Бохума» и «Фортуны» Сергей Юран сравнил форварда дортмундской «Боруcсии» Эрлина Холанна с Марко ван Бастеном. Он также прокомментировал информацию о том, что несколько лет назад немецкий клуб хотел приобрести Федора Смолова.

— Кого он вам напоминает из великих нападающих прошлых лет?

— Он чем-то похож на ван Бастена. Мощный, хорош в подыгрыше. Забивает. Быстро принимает интересные решения, здорово бежит. По крайней мере, пока. В 19 лет быть на ведущих ролях в бундеслиге — дорогого стоит. А ведь Холанн еще и в Лиге чемпионов феерит. Это, конечно, о многом говорит. Если он профессионал, то сильно прибавит. У него организм еще не сформировался. Посмотрим, как он будет выглядеть в 23-24 года. Но пока перспективы у него невероятные. Он же за ближайшие три-четыре года еще и мясом обрастет, ценнейший опыт приобретет. Заматереет.

— А ведь несколько лет назад «Боруссия» интересовалась Федором Смоловым...

— Знаете, если бы Смолов устраивал Дортмунд на 100 процентов, его бы точно купили. Как-то так. Обычно такие клубы если реально хотят заполучить исполнителя, то они его сразу забирают. (Виталий Айрапетов)

Cтавки на все топовые матчи Бундеслиги на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.