Сборная Германии поздравила Клозе с днем рождения

Официальный Твиттер сборной Германии поздравил с 41-летием экс-нападающего национальной команды Мирослава Клозе.

Форвард провел за бундестим" 137 матчей и забил 71 гол. Клозе является лучшим бомбардиром в истории сборной Германии, а также занимает первое место в списке лучших снайперов чемпионатов мира.

Также к поздравлениям присоединилась "Бавария", опубликовав подборку голов Клозе в составе клуба. Сейчас немец занимает должность главного тренера юношеской команды мюнхенцев.

Мирослав Клозе – чемпион мира-2014, двукратный чемпион Германии, двукратный обладатель Кубка Германии и победитель Кубка Италии в составе "Лацио". В 2006 году форвард был признан лучшим игроком Германии.