Санчо отправился с «Боруссией» на предсезонный сбор
10 августа 2020, 11:49
Дортмундская «Боруссия» в официальном Twitter опубликовал список игроков, которые отправились на сбор в Швейцарию.
В состав вошел полузащитник Джейдон Санчо, который в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед». Также в Швейцарию отправился 16-летний Джуд Беллингем, который подписал контракт с клубом этим летом.
We're off to Bad Ragaz! ??? pic.twitter.com/igw1bhFTz7— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2020
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