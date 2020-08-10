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Санчо отправился с «Боруссией» на предсезонный сбор

10 августа 2020, 11:49
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Дортмундская «Боруссия» в официальном Twitter опубликовал список игроков, которые отправились на сбор в Швейцарию.

В состав вошел полузащитник Джейдон Санчо, который в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед». Также в Швейцарию отправился 16-летний Джуд Беллингем, который подписал контракт с клубом этим летом.

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