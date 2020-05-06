Румменигге поблагодарил власти Германии за разрешение возобновить бундеслигу

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал новость о том, что бундеслига возобновится в мае. Ранее сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Я хотел бы поблагодарить политиков за сегодняшнее решение, которое позволяет бундеслиге завершить сезон, — цитирует функционера официальный сайт клуба. — Теперь мы с нетерпением ждем возобновления игр, в идеале в середине мая. Это гарантирует, что все будет решаться на поле, а не в кабинетах. Хотел бы выразить искреннюю благодарность Немецкой футбольной лиге и целевой группе по медицине за отличные планы (по возобновлению турнира — Прим. «СЭ») с организационной и медицинской точек зрения. Я призываю всех участников соревнований следовать рекомендациям, которые содержатся в этих планах, образцово и дисциплинированно, так как это основа для возобновления матчей».

Ранее чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что турнир возобновится в мае. Точная дата будет названа позднее. Игры будут проходить без зрителей.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 759 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. 259 591 человек умер, выздоровели — 1 259 470.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.