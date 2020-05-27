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Руководство «Боруссии» контактировало с экс-тренером «Баварии» Ковачем

15:31
Нико Ковач. Фото Reuters
Нико Ковач. Фото Reuters
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Руководство дортмундской «Боруссии» в последние месяцы контактировало с Нико Ковачем, ранее возглавлявшем «Баварию», информирует Bild.

При действующем главном тренере Люсьене Фавре команда занимает 2-е место в Бундеслиге, отставая от лидирующей «Баварии» на 7 очков за 6 туров до конца чемпионата Германии.

Ковач подал в отставку в начале ноября после поражения от франкфуртского «Айнтрахта» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимали в бундеслиге четвертое место. Договор с 48-летним специалистом быд расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

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