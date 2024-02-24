Хаби Алонсо о рекордной серии «Байера» без поражений: «Мы не хотим останавливаться»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Майнцем» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Команда из Леверкузена установила новый рекорд среди немецких команд по числу матчей подряд без поражений. Клуб ни разу не проиграл в последних 33 играх во всех турнирах.

«Я не думаю о рекордах, но когда мы их достигаем, я горжусь командой. Ребята прикладывают много усилий и знают свои обязанности, с ними очень просто работать. Я очень многому у них научился. Мы не хотим останавливаться», — приводит пресс-служба «Байера» слова Алонсо.

В сезоне-2023/24 «Байер» одержал 29 побед, 4 раза сыграл вничью и ни разу не потерпел поражение в матчах во всех турнирах.