Роббен может уже не сыграть за "Баварию"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен выразил опасения, что больше не сыграет за клуб в этом сезоне. 35-летний голландец из-за травм не выходил на поле с ноября прошлого года. Его контракт с мюнхенцами истекает летом, он уже говорил, что покинет клуб по окончании сезона.

- Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне, - цитирует Sky Роббена. - Я очень расстроен, потому что не получается определить, что со мной происходит.

Роббен перешел в "Баварию" в 2009 году и выиграл с ней 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.